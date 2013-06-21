Конголезец Мбокани стал игроком киевского «Динамо»
23:05, 21 июня 2013Спорт
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Сегодня ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с нападающим бельгийского клуба «Андерлехт» и сборной Конго Дьемерси Мбокани.
27-летний футболист приступит к подготовке к новому сезону в составе «Динамо» после возвращения команды с подготовительного сбора в Австрии, сообщает официальный сайт Динамо.
Отметим, что о сроке, на который подписан контракт с футболистом, официальный сайт киевского клуба не сообщает, однако ранее бельгийские СМИ распространили информацию, что речь идет о четырехлетнем соглашении.
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