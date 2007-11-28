Результаты 5-го тура Лиги чемпионов

Селтик вырвал победу на 90+2 минуте

Завершились сегодняшние 8 матчей Лиги чемпионов УЕФА. Группа A. Бешикташ - Олимпик 2:1 (Тельо 27, Бобо 88 - Тайво 65), Ливерпуль - Порту 4:1 (Торрес 19, 78, Джеррард 84 пен., Крауч 87 - Лисандро 33) Группа B. Русенборг - Челси 0:4 (Дрогба 8, 20, Алекс 40, Коул 73; с 68-й минуты вместо Дрогба играл Шевченко), Валенсия - Шальке-04 0:0 Группа C. Вердер - Реал 3:2 (Розенберг 5, Саного 40, Хунт 58 - Робиньо 14, ван Нистелрой 71), Лацио - Олимпиакос 1:2 (Пандес 30 - Галлетти - 35, Ковачевич 64) Группа D. Бенфика - Милан 1:1 (Макси Перейра 20 - Пирло 15), Селтик - Шахтер 2:1 (Ярошик 45, Донати 90+2 - Брандао 4)

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