Отправлен в отставку главный тренер юношеской сборной Украины по футболу

Юрий Мороз освобожден от должности главного тренера сборной Украины по футболу (возраст игроков до 19 лет).

Как сегодня сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в июне закончился контракт ФФУ с Морозом.

На данное время должность старшего тренера юношеской сборной U-19 является вакантной.