Отправлен в отставку главный тренер юношеской сборной Украины по футболу
18:35, 21 июня 2013Спорт
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Мороз освобожден от должности главного тренера юношеской сборной Украины по футболу.
У Мороза закончился контракт
Юрий Мороз освобожден от должности главного тренера сборной Украины по футболу (возраст игроков до 19 лет).
Как сегодня сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в июне закончился контракт ФФУ с Морозом.
На данное время должность старшего тренера юношеской сборной U-19 является вакантной.
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