Отправлен в отставку главный тренер юношеской сборной Украины по футболу

18:35, 21 июня 2013
Спорт
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Мороз освобожден от должности главного тренера юношеской сборной Украины по футболу.

Юрий Мороз

Юрий Мороз освобожден от должности главного тренера сборной Украины по футболу (возраст игроков до 19 лет).

Как сегодня сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в июне закончился контракт ФФУ с Морозом.

На данное время должность старшего тренера юношеской сборной U-19 является вакантной.

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