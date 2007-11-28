Завершился первый тайм в матчах 5-го тура Лиги Чемпионов

Шахтер ведет по игре, но счет ничейный

В сегодняшних матчах Лиги чемпионов УЕФА сыграно по 45 минут Группа A. Бешикташ - Олимпик 1:0 (Тельо 27), Ливерпуль - Порту 1:1 (Торрес 19 - Лисандро 33) Группа B. Русенборг - Челси 0:3 (Дрогба 8, 20, Алекс 40), Валенсия - Шальке-04 0:0 Группа C. Вердер - Реал 2:1 (Розенберг 5, Саного 40, - Робиньо 14), Лацио - Олимпиакос 1:1 (Пандес 30 - Галлетти - 35) Группа D. Бенфика - Милан 1:1 (Макси Перейра 20 - Пирло 15), Селтик - Шахтер 1:1 (Ярошик 45 - Брандао 4)

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