Украинские теннисисты узнали соперников на Уимблдоне

В пригороде Лондона прошла жеребьевка основной части Уимблдонского турнира, в котором примут участие четыре представителя Украины.

Как сообщает официальный сайт соревнований, в первом круге сильнейший теннисист Украины Александр Долгополов сыграет с Гаштаном Элиашем из Португалии.

Из других украинцев стоит отметить, что Сергей Стаховский будет играть с Рожериу Дутра-Силвой из Бразилии, Леся Цуренко померяется силами с Ларой Арруабарреной (Испания), а Элина Свитолина сыграет с Марион Бартоли из Франции.

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Неблагоприятный жребий получился у Стаховского и Свитолины, которым достались более опытные соперники, находящиеся значительно выше в рейтинге. А вот Долгополов и Цуренко вполне могут рассчитывать на то, чтобы пройти во второй круг соревнований.

Как сообщал УНИАН, в квалификационных соревнованиях к Уимблдонскому турниру, которые проходят в эти дни, проиграли и лишились возможности попасть в основной турнир восемь представителей Украины - Александр Недовесов, Илья Марченко, Денис Молчанов, Ольга Савчук, Марина Заневская, Екатерина Козлова и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Основные соревнования Уимблдонского турнира пройдут с 24 июня по 7 июля.