Украинские саблистки выиграли «серебро» чемпионата Европы по фехтованию

Как передает корреспондент УНИАН, до финального поединка у украинок все складывалось без особых проблем. Встречу в 1/8 финала наша команда пропускала, так как была посеянной на этом турнире, а начинала борьбу сразу в четвертьфинале со сборной Азербайджана. Без проблем расправившись с восточными соперницами, украинки в полуфинале победили польскую команду и вышли в финал.

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Соперником по финалу была сборная России, которой украинки проигрывали европейское «золото» в 2011 и 2012 годах. Как и в украинской сборной, где на место олимпийских чемпионок – травмированной Ольги Жовнир и проходящей восстановительный период Елены Хомровой, пришли более молодые Комащук и Воронина, россиянки выступали без серебряной призерки Олимпийских игр в Лондоне 2012 Софьи Великой, взяв на ее место Яну Егорян. Учитывая данные изменения в составах, поединок обещал быть интересным.

Первыми на дорожку вышли Харлан и Галиакбарова. Тут инициатива была на стороне Харлан, и по окончанию поединка украинки вели в счете 5:3. Однако уже следующий бой коренным образом изменил расстановку сил – Екатерина Дьяченко смогла нанести Пундик 7 ударов, не получив при этом не единого, и счет стал уже 10:5 в пользу россиянок. Два следующих поединка наши девушки так же проиграли – 2:5 и 3:5, поэтому на пятый бой Харлан выходила, отставая в счете от Юлии Гавриловой на 10 ударов – 10:20, что не помешало ей завершить бой со счетом 23:25, сократив, таким образом, разрыв с 10 до 2 ударов. Шестой поединок Дьяченко-Комащук спортсменки закончили вничью – 5:5, а в седьмом обе команды одновременно сделали замены – Украина заменила Пундик на Воронину, а Россия – Гаврилову на Егорян. Последней удалось нанести на два удара больше чем ее сопернице и, увеличить отрыв России от Украины до 4 очков – 35:31. Но уже в следующем поединке с Галиакбаровой Комащук удалось во второй раз за встречу вывести украинскую сборную вперед – 40:39.

Судьбу итогового девятого поединка решали Дьяченко и Харлан. Изначально инициатива была на стороне Дьяченко, и она повела в счете 44:42. Но Харлан удалось сравнять счет – 44:44. Нанести победный удар украинке помешала досадная оплошность. Верно просчитав действия Дьяченко, она четко выполнила один из своих коронных приемов – взяла «четвертую» защиту, а вот при ответном ударе – просто не попала по сопернице, чем незамедлительно и воспользовалась Дьяченко, перешедшая в ответную атаку и нанесшая 45-й удар – 44:45.

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В свою очередь украинские мужчины-рапиристы, так же соревновавшиеся в этот день, медалей не завоевали. Шанса добраться до пьедестала почета их лишили венгры еще в 1/8 финала. Таким образом, Андрею Погребняку, Ростиславу Герцику, Клоду Юнесу и Владимиру Колтыго пришлось продолжить борьбу за места с 9-по 16, по итогам которой они стали 11-ми.

Чемпионом Европы у мужчин стала сборная Германии, обыгравшая в финале поляков. Третье место на счету команды Великобритании.