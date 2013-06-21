Четыре футболиста "Шахтера" перешли в ФК "Севастополь"

Как сообщает официальный сайт ФК "Севастополь", контракт с крымским клубом подписали полузащитник Виталий Виценец, который провел последний сезон в мариупольском "Ильичевце", защитник Александр Чижов, нападающий Филипп Будковский, а также еще один экс-игрок "Шахтера" Константин Ярошенко.

Виценец будет выступать в "Севастополе" под 7-м номером. Арендованный у "Шахтера" Будковский взял себе 92-й номер, а представитель "Ильичевца" Александр Чижов выбрал 36-й номер. Ярошенко подписал с командой полноценный контракт на 3 года и будет выступать под 9-м номером.