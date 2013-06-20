Лидеры чемпионата Украины по шахматам сегодня сыграли вничью

В Киеве завершился шестой тур чемпионата Украины по шахматам, в рамках которого, лидеры турнира – Руслан Пономарев, Юрий Криворучко и Александр Моисеенко сыграли свои партии вничью.

Как сообщает корреспондент УНИАН, самой продолжительной сегодня оказалась партия Пономарев – Моисеенко.

Гроссмейстеры, накануне занимавшие первое и третье места в таблице, стремились улучшить свое положение. Но, борьба, продолжавшаяся 113 ходов, результата не принесла – ничья.

В свою очередь, Юрий Криворучко черными завоевал пол-очка в борьбе со Станиславом Богдановичем.

Остальные три партии сегодняшнего дня оказались результативными. Антон Коробов выиграл белыми у Андрея Волокитина, Павел Эльянов также белыми фигурами одолел Мартина Кравцова, а Захар Ефименко черными превзошел Валерия Неверова.

Таким образом, лидерство сохранил Пономарев, на счету которого теперь 4,5 очка. На пол-очка меньше у Криворучко, а третье место делят сразу четверо гроссмейстеров - Моисеенко, Ефименко, Коробов и Эльянов - по 3,5 балла.