Ультрас «Динамо» Киев призывают фанов бойкотировать Объединенный турнир

Ультрас киевского «Динамо» призывают болельщиков бойкотировать матчи Объединенного турнира, в котором помимо «бело-голубых» примут участие донецкий «Шахтер», московский «Спартак» и питерский «Зенит».

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ультрас Динамо Киев.

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Там в частности отмечается: «В конце июня - начале июля в Киеве, Донецке и Москве пройдет серия матчей между российскими и украинскими командами, в которой в частности, будет принимать участие ФК« Динамо »(Киев ).

Эта серия игр позиционируется ее организаторами как «обьединённый турнир» для оценки, в частности, зрительского интереса и телевизионных рейтингов к возможному общему чемпионата Украины и Российской Федерации.

Несмотря на то, что «Динамо» Киев является наиболее титулованным клубом бывшего СССР и независимой Украины, наша позиция относительно основания «общего чемпионата», или любых движений к этому, всегда была, и есть четко отрицательной». Попытка проведения объединенного турнира, как и попытку создания совместного чемпионата ультрас расценивают как чисто политический шаг, предательство национальных интересов граждан обеих стран.

«Многомиллионные призовые, которые обещают участникам будущего «общего» чемпионата его организаторы, будут получены за счет обычных налогоплательщиков, за счет каждого гражданина России и Украины, даже тех, кто вообще не интересуется футболом. Тратить такие средства на реанимацию давно умершего чемпионата СССР в новом виде в то время, когда в обеих странах существует много нерешенных социальных вопросов - это лицемерие и оскорбление всех адекватных и разумных украинцев и россиян», - говорится в сообщении.

Ультрас призывают всех настоящих болельщиков своих клубов, и всех сторонников независимых национальных чемпионатов Украины и России присоединиться к их бойкоту, и воздержаться от посещения этих игр.