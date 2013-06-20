НОК Украины и ЮНИСЕФ подписали меморандум

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, на церемонии подписания президент НОК Сергей Бубка отметил: "Мне приятно поставить подпись под данным документом, свидетельствующим о том, что НОК Украины нашел надежного партнера с мировым именем, которому близка наша деятельность и направленность".

Он рассказал о мероприятиях, которые проводит НОК с целью привлечения детей к занятиям спортом.

"Я очень рада, что ЮНИСЕФ в Украине объединяет усилия с Национальным олимпийским комитетом ради привлечения внимания общественности к важности защиты прав детей и их физического воспитания и культурного развития. Это партнерство будет направлено на популяризацию олимпийских ценностей и важности защиты прав детей, особенно наиболее социально уязвимых. Спорт является важной платформой для физического и духовного воспитания детей, а также для построения общества, в котором не будет дискриминации и насилия. Мы ждем будущих совместных спортивных мероприятий ради улучшения жизни детей в Украине" - отметила Мокуо.

Меморандум будет действовать до 31 декабря 2016 года, и будет предусматривать взаимодействие и участие обеих сторон в разных акциях и проектах.