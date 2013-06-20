Вратарь киевского «Динамо» будет играть за Днепр
16:09, 20 июня 2013Спорт
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Вратарь киевского футбольного клуба «Динамо» Денис Бойко на правах аренды в сезоне 2013/14 будет выступать за днепропетровский «Днепр».
Бойко отдали в аренду Днепру
Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо" (Киев), Бойко уже присоединился к своим новым партнерам и приступил к подготовке к новому сезону.
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Отметим, что воспитанник киевского клуба провел в основной команде "Динамо" считанные матчи. В начале карьеры он выступал, в основном, за "Динамо-3" и "Динамо-2", а потом играл в аренде в киевских ЦСКА и "Оболони" и "Кривбассе" из Кривого Рога.
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