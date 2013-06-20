Украинские теннисисты выбыли из борьбы в квалификации Уимблдона
15:54, 20 июня 2013Спорт
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Все три украинских теннисиста - Илья Марченко, Александр Недовесов и Денис Молчанов - выбыли из борьбы во втором раунде квалификационных соревнований Уимблдонского турнира.
Украинский вылетели из турнира
Как сообщает официальный сайт турнира, Марченко, посеянный под 9-м номером, уступил в трех сетах Малеку Джазири из Туниса со счетом 7:6 (4), 5:7, 4:6.
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В свою очередь, Недовесов проиграл французскому теннисисту Стефану Роберу – 1:6, 3:6.
Молчанов в матче против австрийца Мартина Фишера при счете 4:0 в пользу соперника отказался о продолжения борьбы. Вероятно, у украинского теннисиста случился рецидив травмы.
Как сообщал УНИАН, основной этап Уимблдонского турнира пройдет на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 24 июня по 7 июля.
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