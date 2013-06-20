Пранкер разыграл Блохина, представившись отцом Милевского (аудио)

Тренер Динамо сделал это в телефонном разговоре с пранкером Vovan222, представившимся отцом футболиста, сообщает ТСН.ua.

"Мы же взрослые люди. Сбивают его или не сбивают, но надо же приходить не пьяным на тренировки. Да, пьяных людей я тренировать не умею", - сказал Олег Владимирович.

Он отметил, что не раз общался с Артемом, но тот так ничего и не понял. К тому же тренер не верит, что Милевский может измениться.

"Я не вмешиваюсь в личную жизнь. Но футбол есть футбол. Можешь гулять и пить - у меня нет вопросов. Не можешь, тогда выбирай: или футбол, или гуляй. Как же тренировать, если у него давление зашкаливает и видно, что человек не может. Чтобы он умер у меня на тренировке или что? Этого еще не хватало!", - рассказал Блохин.

В то же время, Сегодня приводит объяснения пранкера Vovan222, исходя из каких мотивов он разыграл Блохина.

"Еще в конце прошлого года я записал пранк со звездой украинского футбола Артемом Милевским. Узнав, что экс-нападающий "Динамо" в то время был уже сослан в дубль, я решил поинтересоваться готов ли тот перейти, например, в "Спартак" и какова цена этого вопроса.

Реакция на получившуюся запись в Украине была очень бурной. Некоторые любители футбола даже стали упрекать меня в том, что высказанное Артемом в пранке недовольство Олегом Блохиным якобы окончательного поставило крест на игре парня в "Динамо". Поэтому я давно хотел разобраться в этом вопросе и услышать мнение самого Блохина по поводу Милевского и его ухода из клуба. А заодно, быть может, помочь Артему в этой непростой ситуации, в которую он сам себя и втянул, судя из новой записи, исключительно по собственной глупости.

Что из этого вышло - слушайте сами".