В Женеве скончался президент FIBA-Европа
12:18, 20 июня 2013Спорт
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Президент FIBA-Европа Олафур Рафнссон умер во время визита в Женеву вечером в среду, 19 июня, в возрасте 50 лет.
Янукович и Рафнссон
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Согласно сообщению, Рафнссон совершал рабочий визит в Женеву, чтобы посетить официальное открытие новой штаб-квартиры FIBA.
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В свое время Рафнссон выиграл чемпионат Исландии в 1988 году, играя за команду Хаукар.
Затем он стал президентом Национальной олимпийской ассоциации Исландии и был избран на пост президента FIBA-Европа в 2010 году.
В конце мая 2013 года президент FIBA посещал Украину с визитом, во время которого обсуждал на высшем уровне подготовку страны к Евробаскету-2015, включая встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем.
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