Пономарев сохранил лидерство на чемпионате Украины по шахматам

В Киеве завершился пятый тур чемпионата Украины по шахматам, в рамках которого лидер соревнований Руслан Пономарев сыграл черными вничью с Мартином Кравцовым и сохранил лидирующую позицию.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Пономарев сегодня играл на второй доске, но долго в игровом зале не задержался. Уже на 16-м ходу соперники пожали друг другу руки - ничья.

Также вничью завершил свою партию идущий на втором месте Юрий Криворучко – с Андреем Волокитиным, а шедший третьим Антон Коробов проиграл Александру Арещенко – 0:1. На третьем месте теперь Коробова заменил Александр Моисеенко, обыгравший белыми Андрея Баришпольца - 1:0.

Таким образом, после пятого тура на счету Пономарева 4 очка, Криворучко – 3,5, Моисеенко – 3.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Украины по шахматам проходит в Киеве с 15 по 26 июня.