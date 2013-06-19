Завтра начнут продавать билеты на юношеский Евробаскет

В Киеве состоялась презентация билетной программы Чемпионата Европы по баскетболу среди юношеских команд (возраст игроков - до 16 лет), во время которой вице-премьер министр Украины Александр Вилкул отметил, что дети-сироты и дети с ограниченными возможностями смогут бесплатно посетить матчи турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, Вилкул отметил: "В Украине опять состоится большой спортивный праздник: в Киеве пройдет юношеский Чемпионат Европы по баскетболу. Мы обратились к Местному организационному комитету и Европейскому отделению Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe) с просьбой сформировать такую ценовую политику относительно продажи билетов на матчи, чтобы все слои населения могли их посетить. Наша цель - чтобы посетить баскетбольный праздник смогло максимальное количество детей, подростков и всех неравнодушных. По согласованию с организаторами турнира, часть билетов на матчи будет передана детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями".

В свою очередь, директор турнира Евробаскет-2015 Маркиян Лубкивский рассказал о количестве матчей и ценовой политике относительно реализации билетов на турнир. По его словам, "на протяжении 11 дней состоятся 72 матча, в которых примут участие 16 команд-участниц соревнований. Билеты начнут продаваться 20 июня и будут доступны как в электронном виде (на официальном сайте соревнований), так и в бумажном - в кассах Дворца спорта. Билет на один соревновательный день стоит 50 гривень, что позволит посмотреть четыре матча на одной площадке на протяжении дня. Если болельщик хочет также посмотреть матчи на второй площадке, то должен доплатить еще 50 гривень. Всего в день будет проходить 8 матчей на двух площадках, которые расположатся на главной крытой спортивной арене страны - киевском Дворце спорта. На матчи плей-офф за 9-16 места билеты будут стоить 20 гривень на целый день, который также вместит в себя 4 игры. На матчи 1/4 финала и полуфиналы за 1-4 и 5-8 места - 80 гривень в день, на финальные игры (за 1-ое, 3-е, 5-ое и 7-ое места) - 100 гривень на все четыре игры".

Как сообщал УНИАН, юношеский чемпионат Европы по баскетболу состоится в Киеве с 8 по 18 августа.