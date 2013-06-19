Украинец признан лучшим легкоатлетом Европы в мае

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, в начале сезона Бондаренко продемонстрировал несколько прекрасных результатов.

Так, на первый этап «Бриллиантовой лиги» в г. Доха он приехал с небольшой травмой, но с легкостью выиграл соревнование с личным рекордом и рекордом турнира – 2,33 м. После возвращения домой спортсмен признался: «Соревнования в Катаре рассматривал как тренировку, а вышло так, что победил. Такого легкого турнира в моей карьере еще не было».

Уже на следующем этапе, в Шанхае, Бондаренко повторил свой результат и уступил Мутазу Эсса Баршиму из Катара только по количеству попыток, завоевав второе место.

Именно эти два выступления и позволили Бондаренко набрать максимум голосов при определении лучшего атлета месяца в Европе. За спиной у Бондаренко остались россиянин Александр Меньков (прыжки в длину) и немецкий дискобол Роберт Хартинг.

В голосовании среди женщин победила чешка Зузана Хейнова (400 метров с барьерами). Хорватка Сандра Перкович (метание диска) и россиянка Анна Чичерова (прыжки в высоту) вошли в первую тройку.

Голосование за лучшего легкоатлета Европы проходит ежемесячно в трех категориях: среди экспертов, представителей СМИ и болельщиков.