«Шахтер» отказал «Ливерпулю» в трансфере Мхитаряна

Комментируя информацию о том, что «Ливерпуль» выкупил трансфер полузащитника «горняков» Мхитаряна за 20 миллионов евро, Луческу заявил: «Ливерпуль» предложил «Шахтеру» сумму, равную так называемой сумме отступных, и получил отказ. Сейчас он стоит уже, как минимум, 25 миллионов. Посмотрим, что будет дальше, однако будет очень трудно потерять трех лидеров в лице Виллиана, Фернандиньо и Мхитаряна одновременно. К счастью, я, предчувствуя это, подыскал им замены, и сейчас есть игроки, которые смогут с честью их заменить. Конечно, на первом этапе будет сложно, однако впоследствии все встанет на свои места».

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Отметим, что Мхитарян неоднократно выражал желание покинуть донецкий клуб и, в частности, перейти в клуб английской Премьер-лиги.