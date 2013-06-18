На чемпионате Украины по шахматам прервана выигрышная серия Пономарева

Как сообщает корреспондент УНИАН, к четвертому туру киевский гроссмейстер Пономарев подошел с максимально возможным количеством очков, выиграв три партии из трех возможных.

Сегодня он играл белыми с соперником, которого явно превосходит в рейтинге и количестве титулов, но Ефименко сумел построить надежную оборону и добился черными ничьей с лидером соревнований.

В других партиях дня были зафиксированы такие результаты: Станислав Богданович – Андрей Волокитин 1:0, Юрий Криворучко – Александр Арещенко – 1:0, Антон Коробов - Александр Моисеенко, Андрей Баришполец – Мартин Кравцов, и Павел Эльянов – Валерий Неверов – ничьи.

После четырех туров на счету Пономарева 3.5 очка, Криворучко – 3 и Коробова, который замыкает промежуточную призовую тройку - 2.5.