Динамо пополнилось игроком сборной Голландии

25-летний нападающий сборной Голландии Джермейн Ленс заключил контракт с ФК «Динамо» (Киев). Срок соглашения рассчитан на четыре года.

Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо» (Киев), к подготовке к новому сезону в составе ФК «Динамо» Джермейн Ленс приступит 28 июня.

Пополнивший ряды киевского «Динамо» игрок родом из Суринама. Любопытно, что в августе 2010-го он провел первый матч за национальную сборную. Наверняка, тогда он, и предположить не мог, что его дальнейшая клубная карьера через три года продолжится в стране, против футболистов которой он провел свой дебютный матч за национальную сборную Голландии и забил свой первый гол… Тогда матч Голландия – Украина завершился со счетом 1:1.

Отметим, что небольшое государство Суринам, расположенное в Южной Америке и являвшееся до середины XX века присоединенной территорией Королевства Нидерландов дало миру не одного известного футбольного мастера. Достаточно вспомнить имена Аарона Винтера, Эдгара Давидса, Джимми Флойда Хассельбайнка и многих других, которые с блеском выступали не только за свои клубы, но и за сборную Голландии.