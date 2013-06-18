Бубка предлагает удешевлять Олимпийские игры
20:33, 18 июня 2013Спорт
759
Бубка назвал одной из главных проблем олимпийского движения слишком высокую затратность Игр.
Сергей Бубка
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, выдвинувший свою кандидатуру на пост руководителя Международного олимпийского комитета, назвал слишком высокую стоимость проведения Игр одной из главных проблем МОК, которые необходимо решить в ближайшее время.
В интервью УНИАН он сказал: "Важный вопрос – контроль финансов и масштаба Олимпийских игр. Нужно удешевлять организацию проведения Игр. Необходимо также решить, какой должна быть олимпийская программа и как эффективнее работать с допингом и вопросами мошенничества и коррупции в спорте".
Полностью интервью с Бубкой читайте на сайте УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter