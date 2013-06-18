Пять украинских теннисисток выбыли из борьбы на Уимблдоне

Сегодня в предместье Лондона стартовали квалификационные соревнования Уимблдонского теннисного турнира, в первом круге которых проиграли все пять заявленных к участию украинок.

Как сообщает официальный сайт соревнований, первой вышла на корт Людмила Киченок, которая разгромно проиграла россиянке Вере Душевиной – 2:6, 0:6.

В свою очередь, Екатерина Козлова потерпела поражение от американки Ирины Фалкони – 2:6, 1:6, Ольга Савчук проиграла итальянке Марии Елене Камерин – 4:6, 5:7, а Марина Заневская в упорной борьбе уступила итальянке Коринне Дентони – 4:6, 6:3, 7:9.

Последней выбыла из борьбы Надежда Киченок, которую в трех сетах переиграла немка Карина Виттхёфт – 6:4, 3:6, 6:4.

Как сообщал УНИАН, накануне в мужском турнире первый круг квалификационных соревнований преодолели все три представителя Украины - Александр Недовесов, Илья Марченко и Денис Молчанов.

Основной турнир Открытого чемпионата Великобритании пройдет на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 24 июня по 7 июля.