Определились еще два участника ЧМ-2014

Эти команды заняли первые два места в группе A азиатской квалификационной зоны, сообщает официальный сайт ФИФА.

В последнем туре группового турнира Южная Корея играла с Ираном, а сборная Узбекистана - с командой Катара. Иран победил корейцев со счетом 1:0 и с 16-ю очками занял первое место в группе. У корейцев осталось 14 очков.

Сборная Узбекистана победила Катар (5:1) и догнала корейцев по набранным очкам, но уступила по разнице мячей.

Команда Узбекистана еще сохраняет шансы на участие в первенстве мира. Для того, чтобы попасть на ЧМ-2014, ей нужно будет победить в стыковых матчах двух соперников.

Первой станет команда, которая займет третье место в группе B (это будет Оман или Иордания). Победитель этих стыковых матчей сыграет со сборной, которая займет пятое место в южноамериканской квалификационной зоне (сейчас пятое место занимает команда Уругвая).

Как сообщал УНИАН, ранее путевки в Бразилию завоевали команды Японии и Австралии, занявшие два первых места в другой группе азиатской отборочной зоны.

Четыре азиатские команды стали первыми участниками ЧМ-2014, прошедшими отборочный турнир.

Пятой командой, которая точно сыграет на чемпионате мира, является сборная Бразилии, представляющая страну - организатора турнира.