Сергей Бубка: Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Голосование по кандидатуре нового главного спортивного чиновника мира пройдет лишь осенью, но уже сейчас главу НОК Ураины Сергея Бубку практически нельзя поймать на родине. Лишь 18 июня утром, несколько недель спустя после официального заявления о выдвижении своей кандидатуры на пост главы Международного Олимпийского комитета, он появился на тренировке сборной Украины по легкой атлетике – перед выездом на командный чемпионат Европы. В Украину же он прилетел только накануне вечером.

УНИАН расспросил прославленного украинского легкоатлета, чей мировой рекорд в прыжках с шестом не могут побить уже 19 лет, о первоочередных целях и задачах, которые он сам себе ставит на желаемой должности, проблемах современного спорта – допинге и судействе, а также – вообще о роли олимпийского движения в современном спорте.

- Сергей Назарович, какие, на ваш взгляд, наболевшие вопросы предстоит решать на посту президента МОК в приоритетном порядке? Какие цели вы сам себе ставите?

- Прежде всего, хочу отметить, что я очень долго размышлял, прежде чем принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международного олимпийского комитета. Я прекрасно понимаю, насколько это ответственный шаг. Подход к работе должен быть комплексным, многофункциональным. Начнем с самого главного. Сегодня весь мир беспокоят проблемы с молодежью, детьми. Важнейшая задача – оттащить их от компьютера и вернуть в спорт. Бесконечное времяпрепровождение перед компьютером и минимализация физических нагрузок – это реальная проблема, которая влияет на жизнь человека в целом. Я считаю, что МОК должен четко проводить эту идеологию и философию через национальные олимпийские комитеты. Молодежь нужно возвращать в спорт, к здоровому образу жизни. Не секрет ведь, что ожирение уже стало реальной проблемой для всего общества. А некоторые дети, играя на компьютере, всерьез верят, что занимаются спортом. У меня лично был такой прецедент на Мальте, когда 10-летний мальчик заверял, что хорошо играет в футбол. Когда я спросил его команду, он удивленно ответил, что играет на компьютере. Второй вопрос – контроль финансов и масштаба Олимпийских игр. Нужно удешевлять организацию проведения Игр. Необходимо также решить, какой должна быть олимпийская программа и как эффективнее работать с допингом и вопросами мошенничества и коррупции в спорте. Это лишь часть проблем, которые нужно планомерно и эффективно решать. На самом деле таких вопросов огромнейшее количество.

- Вы уже 8 лет возглавляете украинский НОК. Что планируете почерпнуть из этого опыта на новой должности, какие наработки могли бы отметить?

- Прежде всего, хочу отметить, что у нас есть много того, что не практикуется в других странах мира. Например, украинский олимпийский комитет открыл 27 региональных отделений, позволяющих куда плотнее общаться с людьми на местах. Не все имеют возможность добраться до Киева, и не всех готовы выслушать на местах. Мы же стараемся быть максимально открыты, близки и доступны людям. Кроме того, для того чтобы расширить круг людей, вовлеченных в олимпийское движение в Украине мы реализуем много программ, проводим акции для людей, которые практически никак не связаны со спортом высших достижений. Это акции "Олимпийский день", "Олимпийский уголок", "Олимпийский книга", "Олимпийский аистенок", "Знаток олимпийского спорта", "Всеукраинский олимпийский урок". В основном, они ориентированы на детей. При этом они подразумевают не только конкурсы на физическую выносливость, а и знание истории спорта, эрудицию, интеллект, или, например, на выявление творческих способностей – лучший рисунок. Подчеркну еще раз, мы стараемся привлечь как можно большую аудиторию. Далеко не все из этих людей станут профессиональными спортсменами, будут биться за медали, но все они будут идти со спортом по жизни, активно болеть на соревнованиях, привлекать к спорту своих детей, следующее поколение.

- Сергей Бубка известен в мире, прежде всего, как легкоатлет, лучший прыгун с шестом в истории. Наверное, поэтому до последнего времени считалось, что вы пойдете на должность главы Международной федерации легкой атлетики...

- Во-первых, хочу подчеркнуть, что я нигде и никогда не говорил, что хочу баллотироваться на пост президента IAAF. В мировой прессе, различных, даже самых авторитетных изданиях, высказывались предположения о том, что было бы логично, чтобы Бубка пошел в президенты IAAF. Но сам я никогда об этом вслух не говорил.

- Но и про должность главы МОК Вы тоже никогда нигде не упоминали. Тем не менее, такие мысли посещали...

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

- Какова процедура выдвижения кандидатов на пост президента МОК?

- 4 июля в Лозанне на Сессии МОК каждый из шести кандидатов, в том числе и я, представят свои программы. На выступление отводится 15 минут. За это время нужно постараться максимально убедить присутствующих в том, что твоя программа – наиболее оптимальная. Если у кого-то возникнут вопросы, то они задаются потом, отдельно, в личной беседе. Специальных сессий вопросов-ответов не предусмотрено. Что касается дня голосования, то 10 сентября на 125-й Сессии МОК в Буэнос-Айресе кандидаты будут сторонними наблюдателями. Никаких вопросов-ответов. или представлений программ, не запланировано. В отличие от выбора столицы Игр, здесь кандидатам только остается ждать результатов голосования.

- Ваше выдвижение на пост президента МОК пересекается с выдвижением Львова в качестве столицы зимних Олимпийских Игр-2022. Не снизит ли это совпадение ваши личные шансы на победу? Не увидят ли здесь члены МОК пересечения интересов? Вы можете лоббировать Украину в последствии.

- В том-то и дело, что нет. Президент МОК стоит над всеми. Он обязан в равной степени нейтрально относится ко всем странам-участникам олимпийского движения. Речи о лоббировании здесь не идет в принципе. Истории же с выдвижением стран или городов на проведение каких либо соревнований, чьи представители занимают руководящие посты в международных спортивных организациях, случаются. Но это никого не смущает. Как пример можно привести кампанию по футбольному Евро-2016, когда страной-хозяйкой чемпионата была выбрана Франция. Все мы знаем, что президентом УЕФА является француз Мишель Платини. Это никого не смутило. Каждый член Исполкома УЕФА голосовал в соответствии со своими убеждениями. Просто, представители французского оргкомитета убедили всех, что их страна – наиболее оптимальный вариант места проведения Евро-2016.

- Вы сейчас чувствуете поддержку где-либо, кроме Украины?

- Безусловно, меня поддерживают очень многие люди. Было приятно, идя по улицам Лозанны, слышать от абсолютно незнакомых людей, что они отдали бы свои голоса за меня, если бы могли проголосовать. Поддержка моих идей есть, она достаточно большая. Выдвигая свою кандидатуру, я рассчитываю на успех. Думаю, что мне удастся убедить коллег из МОК в том, что я достоин должности президента организации.

- Давайте вернемся к тому, ради чего, собственно, и существует Международный олимпийский комитет – спорту высших достижений. В нем очень много проблем. Одна из основных – допинг, который нещадно губит такие замечательные виды, как велоспорт, тяжелая атлетика, Ваша родная легкая атлетика...

- Да, это очень острая тема. Но, я бы не сказал, что дело стоит на месте. Проблему допинга руководство МОК решает уже много лет. И тут есть определенные успехи. Еще в 1999 году в Лозанне была создана WADA (Всемирное антидопинговое агентство, - УНИАН), специальная организация для координации борьбы с применением допинга в спорте. С каждым годом ее влияние и авторитет в мире профессионального спорта растут. Если раньше представители агентства больше раздражали спортсменов, то сейчас все с пониманием относятся к их очень важной роли в современном мире. Разумеется, всегда найдутся люди, которые готовы облегчить себе путь к медали. Независимо от уровня соревнований – чемпионат области или Олимпийские игры. Это – как пешеходы. Есть дисциплинированные, которые идут по переходу, а есть те, которые перебегают через дорогу в неположенном месте. Они всегда будут быстрее, всегда впереди... В спорте же это называется нечестной конкуренцией. Но МОК с этим активно борется и успехи на этом поприще, думаю, видны всем. Если раньше чемпионов, в том числе и на Олимпиадах, дисквалифицировали пачками, то сейчас спортсмены стали принимать запрещенные препараты гораздо реже и осторожнее. В этом полностью заслуга WADA.

- Еще один очень наболевший вопрос – судейство. От него в большей степени страдают единоборства, художественная и спортивная гимнастика. Вы лично, в частности, не раз выступали в защиту украинских боксеров.

- Думаю, что оптимальный путь решения этого вопроса – повсеместное введение видеоповторов. Камеры должны быть всегда и везде. Таковы реалии современного спорта. В этом плане можно привести пример тенниса. И дело не в том, что судья может быть предвзят или просто недостаточно подготовлен в профессионально плане. Просто, под разным углом и с разных сторон траектория полета мяча и точка его приземления видится по-разному. Именно для этого и существует видеопросмотр. Камера точно фиксирует, куда упал мяч, и здесь уже никаких вопросов возникнуть не может в принципе. Видеоповтор должен быть введен и в гимнастике, где можно будет легко определить, выполнил ли спортсмен тот или иной элемент или нет, и в единоборствах, где будет четко видно, когда и сколько точных ударов нанес спортсмен.

Кроме того, фактор объективного судейства напрямую влияет на доверие со стороны зрителей. Когда они приходят на трибуны, то хотят видеть не только красивое зрелище, но и объективное выявление лучшего из лучших. Предвзятость убивает спортивный дух, и болельщик это прекрасно понимает. В следующий раз он проголосует ногами – просто не придет на соревнования. Поэтому вопрос судейства также, на мой взгляд, очень важен. И решать его нужно кардинально.

- Вы уже оценивали своих конкурентов, их программы?

- Мы встречались неоднократно. Я обсуждал со своими оппонентами нюансы, как моих, так и их программ. Естественно, много общего, так как все четко представляют себе основные задачи, стоящие перед МОК. Обсуждали, в основном, индивидуальные нюансы каждой программы. У меня очень сильные конкуренты. Все достойны того, чтобы занять место в кресле президента МОК. Мы – оппоненты. Но, прежде всего, мы уважаем друг друга.

Справка УНИАН:

Сергей Назарович Бубка – президент Национального олимпийского комитета Украины, спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом, первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Действующий обладатель мирового рекорда по прыжкам с шестом.

Заслуженный мастер спорта СССР (1983). Чемпион Олимпийских игр 1988, мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997), Европы (1986), СССР (1984, 1985). Победитель Кубков мира и Европы (1985).

Всего в 1984—1994 Бубка установил 35 мировых рекордов (в том числе 18 на соревнованиях в крытых помещениях). Его пятый рекорд (13 июля 1985 в Париже) стал историческим — Бубка первым преодолел высоту 6 м. Высшие достижения: 6 м 14 см на открытом стадионе (Сестриер, 1994) и 6 м 15 см в зале (Донецк, 1993) — остаются непревзойденными до сих пор. На чемпионате мира 1991 года в Токио Бубка выиграл со скромным для себя результатом 5 м 95 см, но компьютеры определили, что в победной попытке он перелетел планку на высоте 6 м 37 см.

Бубка — единственный легкоатлет, победивший на шести чемпионатах мира (1983—1997).

С 1999 года – член Международного Олимпийского Комитета (МОК). С 2000-го – член исполкома МОК. С 1996 года был членом Комиссии Атлетов МОК, а в 2002-м стал ее председателем.

В июне 2005 года избран президентом Национального олимпийского комитета Украины.

В 2007-м избран вице-президентом Международной федерации легкой атлетики и первым вице-президентом IAAF.

С 2002 года по 2006 год был народным депутатом Украины от фракции «За единую Украину!» под номером 12 в избирательном списке, спустя два месяца перешёл во фракцию «Партии регионов». Работал в Комитете по вопросам молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма.

В апреле 2010 года стал внештатным советником Президента Украины В. Януковича.

Кирилл Стадниченко