Говерлу возглавил Грозный

Руководство ужгородского футбольного клуба «Говерла» представило нового главного тренера команды - Вячеслава Грозного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Говерлы", соглашение с тренером было заключено сегодня утром.

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Во вступительном слове во время представления на клубной базе тренер сказал: «Закарпатье – футбольный край, здесь болельщики понимают в футболе, поэтому приложу максимум усилий, чтобы ту славу возродить, а команда своей игрой приносила желаемый результат и радовала болельщиков».

Как говорится в сообщении, Грозный имеет собственную систему тренировочного процесса, который дает результат и позволяет быстро прогрессировать игрокам. За короткий промежуток времени ставит высококачественную командную игру. Имеет высшую европейскую тренерскую лицензию – диплом категории PRO UEFA, Заслуженный тренер Украины и России.

Грозный был дважды признан лучшим тренером Украины: в 1996 году (главный тренер ФК «Днепр», Днепропетровск) и в 2006 году (главный тренер ФК «Арсенал», Киев). Лучший тренер Болгарии 1998 года (главный тренер ФК «Левски», София).

Самых больших успехов как тренер достиг в московском "Спартаке": пятикратный чемпион России, участник шести циклов Лиги чемпионов УЕФА (больше 40 матчей).

Неоднократный победитель Кубка Содружества стран СНГ. Победитель турнира Antalija Cup 2002. Призер чемпионата и обладатель Кубка России и Болгарии.

Также новый тренер "Говерлы" известен тем, который открыл, подготовил и довел до уровня национальных сборных ряда стран большую группу игроков. Лишь на Чемпионате мира 2006 года в Германии в составе сборной Украины играли три воспитанника Грозного: Олег Гусев («Динамо», Киев), Максим Калиниченко («Спартак», Москва), Дмитрий Чигринский («Шахтер», Донецк).

Ассистентами Грозного в Ужгороде будут старший тренер Алексей Величко и тренер по физподготовке Игорь Харьковщенко. Тренером вратарей назначен Владимир Васютик. В медицинский штаб команды вошел Андрей Колосов.