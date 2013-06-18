Шахтер купил нового вратаря

Сегодня достигнуто соглашение о переходе в футбольный клуб «Шахтер» украинского голкипера Богдана Сарнавского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", футболист, в последнее время выступавший в составе киевского «Арсенала», присоединился к «горнякам» на правах свободного агента. Контракт рассчитан на 5 лет.

В первом интервью официальному сайту ФК "Шахтер" Сарнавский заявил: "Я знал об интересе со стороны «горняков» еще полгода - год тому назад. За мной наблюдали, но конкретных предложений до этого момента не было. Мой переход в "Шахтер" - это обдуманный шаг. Я общался по этому поводу с родителями, с тренерами. Советовали многие, но в конце концов сам принял решение подписать контракт с «горняками».