Определился третий участник Чемпионата мира по футболу-2014

Сегодня в Азиатской отборочной зоне состоялись очередные матчи квалификации Чемпионата мира 2014 года по футболу, по итогам которых сборная Австралии стала третьим участником финального турнира после команд Японии и Бразилии.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации футбольных ассоциаций, чтобы досрочно обеспечить себе путевку на турнир в Бразилию, который пройдет летом 2014 года, австралийцам необходимо было обыграть команду Ирака.

Матч, проходивший в Сиднее, завершился победой австралийцев. В самой концовке игры, на 83-й минуте победный гол забил Джошуа Кеннеди. Таким образом, австралийцы в своей группе заняли второе место, после команды Японии, ранее гарантировавшей себе путевку на чемпионат.

Автоматически путевку на мировое первенство получает команда страны-организатора турнира, в данном случае - сборная Бразилии.