Говерла и запорожский Металлург остаются в Премьер-лиге

На исполкоме Федерации футбола Украины принято решение относительно всех участников Премьер-лиги на следующий сезон, в результате чего "Говерла" и "Металлург" официально включены в список участников соревнований на чемпионат 2013/14.

Как передает корреспондент УНИАН, то, что два оставшихся места в элите получили формально выбывшие по итогам сезона 2012/2013 в низший дивизион клубы, подтвердил на брифинге президент ФФУ Анатолий Коньков.

По словам Конькова, принципиальным решением было сохранение 16 команд в Премьер-лиге.

Таким образом, единственным новичком в списке участников соревнований на предстоящий сезон станет победитель турнира сезона 2012/13 в Первой лиге ФК "Севастополь".

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Как сообщал УНИАН, занявшая второе место в турнире команд Первой лиги алчевская "Сталь" отказалась от участия в высшем дивизионе, после чего такое же решение приняла и "Александрия". А занявшая четвертое место в турнирной таблице "Буковина" не смогла получить аттестат для участия в Премьер-лиге. Поэтому накануне исполкома было только два возможных варианта: возвращение "Говерлы" и "Металлурга" или сокращение количества команд.