СМИ: Арсенал переименуют обратно в ЦСКА

Об этом в интервью sport-express.ua заявил владелец клуба Александр Онищенко.

В частности, отвечая на вопрос об обращении болельщиков о переименовании клуба, Онищенко подтвердил, что оно было принято к сведению.

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"Я их услышал. Сейчас как раз происходит процесс замены названия и, думаю, к началу сезона, если не будет сюрпризов, успеем уладит все вопросы", - сказал владелец клуба.

По его словам, речь идет о полном ребрендинге, а не только замене логотипа.

Также Онищенко подтвердил, что скорее всего, киевская команда будет играть на стадионе в Борисполе.