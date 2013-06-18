СМИ: Арсенал переименуют обратно в ЦСКА
12:26, 18 июня 2013Спорт
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Столичный футбольный клуб Арсенал уже к началу нового сезона может вернуть себе старое название.
Александр Онищенко
Об этом в интервью sport-express.ua заявил владелец клуба Александр Онищенко.
В частности, отвечая на вопрос об обращении болельщиков о переименовании клуба, Онищенко подтвердил, что оно было принято к сведению.
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"Я их услышал. Сейчас как раз происходит процесс замены названия и, думаю, к началу сезона, если не будет сюрпризов, успеем уладит все вопросы", - сказал владелец клуба.
По его словам, речь идет о полном ребрендинге, а не только замене логотипа.
Также Онищенко подтвердил, что скорее всего, киевская команда будет играть на стадионе в Борисполе.
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