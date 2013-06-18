«ЕвроБаскет 2015» подписал соглашения со всеми аренами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МОК «ЕвроБаскет 2015».

По теме: Состоялось заложение капсулы в фундамент «Киев-Арены» к Евробаскету-2015

Как сообщил сегодня директор турнира «ЕвроБаскет 2015» Маркиян Лубкивский, все компании-инвесторы подали в Местный организационный комитет «ЕвроБаскет 2015» пакеты документов, которые подтверждают их намерения построить спортивные арены в Киеве, Донецке, Харькове, Львове, Днепропетровске и Одессе. «На основании настоящих документов МОК «ЕвроБаскет 2015» подписал с инвесторами протоколы о намерениях, которые в дальнейшем могут трансформироваться в соглашения на проведение матчей ЕвроБаскет-2015», - сказал Лубкивский.

Он отметил, что протоколы о намерениях с компаниями - инвесторами строительства арен в Донецке, Киеве и Харькове были подписаны ранее. Сегодня были подписаны протоколы с компанией UBI, которая намерена построить арены в Киеве, Львове, Днепропетровске и Одессе. Таким образом, все инвесторы подтвердили серьезность своих намерений, чтобы построить арены, которые смогут принимать матчи ЕвроБаскета-2015.

«Однако хочу отметить, что окончательное решение относительно арен и, соответственно,, городов, которые примут матчи ЕвроБаскета-2015, будет приниматься на более позднем этапе в зависимости от прогресса строительства. Это решение будет приниматься FIBA Europe на основе мониторинга, который осуществляет Местный оргкомитет», - отметил Лубкивский.

*** Местный организационный комитет (МОК) «ЕвроБаскет 2015» - это дочерняя структура ФБУ, основанная 11 февраля 2013 года, который действует в тесном взаимодействии с FIBA, FIBA Europe, ФБУ, центральными и местными органами государственной власти Украины, городами - хозяевами турнира для подготовки и проведения в Украине U16 Чемпионата Европы по баскетболу 2013 года среди юношей и ЕвроБаскета 2015.

МОК не дублирует и не подменяет функции государственных структур, занимается непосредственно организацией турнира, мониторингом возведения спортивных арен, в соответствии с требованиями FIBA и мировых стандартов, разработкой и внедрением полной концепции турнира для создания лучших условий для команд, официальных делегаций, представителей СМИ и зрителей во время турнира. Руководитель МОК – директор турнира ЕвроБаскет-2015 Маркиян Лубкивский.