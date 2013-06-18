У "Таврии" все-таки новый тренер

Как сообщили УНИАН в ФК "Таврия", в штаб Христопулоса войдут его земляки – Янис Томаидис (ассистент), Леонидас Пападакис (тренер по физической подготовке) и Константинос Паганиос (тренер вратарей).

На данный момент подготовку "Таврии" к сезону-2013/14 Христопулос и его помощники ведут на базе "Скиф" в Новопавловке (Бахчисарайский район). Новый тренерский штаб в том числе будет оценивать и уровень молодых футболистов команды – кто готов играть за основу, а кто пока нет.

Как сообщил генеральный директор клуба Александр Бойцан, перед Христопулосом и его помощниками никаких конкретных турнирных задач пока не поставлено: "Янис Христопулос знаком с ситуацией в клубе. Думаю, что у него есть план работы в этой ситуации. А после открытия трансферного окна мы постараемся закрыть все проблемные места нашей команды. Сейчас все будет направлено на то, чтобы набрать максимальное количество очков в летне-осенней части чемпионата Украины. На данном этапе нам необходимо максимально сконцентрировать свое внимание на результате".

Христопулосу – 40 лет. Его предыдущим местом работы был греческий клуб ПАС (Янина), который по итогам сезона-2012-2013 завоевал путевку в Лигу Европы. За свою 13-летнюю карьеру Христопулос работал с юношескими командами греческих клубов "Каламата", "Панатинаикос", АЕК, "Олимпиакос", был ассистентом главного тренера "Паниониоса".

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Христопулос – 21-й тренер за годы независимости в истории симферопольской "Таврии" и первый наставник клуба из дальнего зарубежья.

Как сообщал УНИАН, чемпионат украинской футбольной Премьер-лиги Украины сезона-2013/14 ориентировочно начнется 13 июля. В стартовом туре "Таврия" на своем поле примет луганскую "Зарю".