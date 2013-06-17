Три украинских теннисиста преодолели стартовый этап квалификации Уимблдона

Как сообщает официальный сайт турнира, в списке участников предварительных соревнований значатся три представителя Украины и все они удачно провели свои игры.

Александр Недовесов встречался с бразильцем Леонардо Кирхе (238-й номер в мировом рейтинге) и матч прошел в упорной борьбе в трех сетах. Тем не менее, в решающем сете украинец был гораздо сильнее соперника – 6:4, 6:7, 6:1. Илья Марченко, идущий в квалификации под девятым номером, играл с британцем Эдвардом Кори (330-й), который лишь в концовке третьего сета упорной игры уступил более опытному и титулованному украинцу – 6:4, 5:7, 7:5. В свою очередь, Денис Молчанов встречался с представителем США Майклом Яни (249-й), обыграв соперника в двух сетах – 6:3, 7:6.

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Основные соревнования Уимблдонского теннисного турнира стартуют в понедельник, 24 июня.