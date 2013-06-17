Пономарев выиграл третью партию подряд на чемпионате Украины по шахматам

В Киеве завершился третий тур чемпионата Украины по шахматам, в рамках которого третью победу подряд одержал Руслан Пономарев.

Как передает корреспондент УНИАН, на чемпионате Украины в столице в этом году собрались практически все сильнейшие гроссмейстеры страны. Исключение составил только экс-чемпион мира львовянин Василий Иванчук.

Еще один экс-чемпион мира Пономарев по итогам сегодняшнего дня в очередной раз упрочил свое лидерство, став единственным шахматистом, одержавшим верх над соперником. В игре с Валерием Неверовым он действовал черными фигурами, но на 53-м ходу заставил соперника сдаться.

Остальные партии дня завершились вничью. Так сыграли Павел Эльянов – Станислав Богданович, Захар Ефименко – Андрей Баришполец, Мартин Кравцов – Антон Коробов, Александр Моисеенко – Юрий Криворучко, Александр Арещенко – Андрей Волокитин.

Таким образом, после трех туров соревнований у Пономарева 3 очка. По 2 балла набрали Волокитин, Криворучко и Коробов.

Чемпионат Украины по шахматам проходит в Киеве с 15 по 26 июня.