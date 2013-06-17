Утверждена дата матча за Суперкубок Украины по футболу

17:22, 17 июня 2013
Спорт
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Матч «Шахтер» - «Черноморец» за Суперкубок Украины начнется 10 июля в 21.00.

Стадион Черноморец / Фото с официального сайта одесского клуба

Матч за Суперкубок Украины по футболу между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» начнется в среду, 10 июля, в 21.00, сообщает официальный сайт донецкого круба.

Дату и время игры сегодня официально утвердила дирекция украинской футбольной Премьер-лиги.

"Шахтер" будет участвовать в игре за Суперкубок как чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Украины сезона 2012/13, а "Черноморец" - как финалист Кубка.

Местом проведения матча станет стадион «Черноморец» в Одессе.

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