Утверждена дата матча за Суперкубок Украины по футболу
17:22, 17 июня 2013Спорт
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Матч «Шахтер» - «Черноморец» за Суперкубок Украины начнется 10 июля в 21.00.
Матч сыграют в Одессе / Фото с официального сайта одесского клуба
Матч за Суперкубок Украины по футболу между донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» начнется в среду, 10 июля, в 21.00, сообщает официальный сайт донецкого круба.
Дату и время игры сегодня официально утвердила дирекция украинской футбольной Премьер-лиги.
"Шахтер" будет участвовать в игре за Суперкубок как чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Украины сезона 2012/13, а "Черноморец" - как финалист Кубка.
Местом проведения матча станет стадион «Черноморец» в Одессе.
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