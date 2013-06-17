Луческу попал в двадцатку лучших тренеров мира

Американский портал Bleacher Report составил рейтинг 20 лучших футбольных тренеров мира, в который вошел и наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу.

Румынский специалист занял в списке 16-е место, сообщает официальный сайт футбольного клуба "Шахтер".

Тренер команды стал единственным специалистом, представляющим Украину в рейтинге. Вот как аргументируют заокеанские коллеги свой выбор: "Когда в 2004 году Мирча Луческу подписал контракт с "Шахтером", многие предполагали, что этот альянс не продлится долго. Почему? Это была уже 11-я команда в его тренерской карьере. Однако прошло девять лет, а он все еще в Украине. В его трофейном музее за это время собралось семь чемпионских званий, пять национальных Кубков, четыре Суперкубка и Кубок УЕФА. Доминирование его клуба в Восточной Европе становится немного насмешливым».

Полный список 20 лучших тренеров мира по версии Bleacher Report выглядит так: Юпп Хайнкес, Жозе Моуриньо, Висенте дель Боске, Хосеп Гвардиола, Оттмар Хитцфельд, Луи ван Гал, Марчелло Липпи, Рафаэль Бенитес, Карло Анчелотти, Арсен Венгер, Гус Хиддинк, Луис Фелипе Сколари, Юрген Клопп, Мануэль Пеллегрини, Фатих Терим, Мирча Луческу, Антонио Конте, Марсело Бьелса, Андре Виллаш-Боаш и Лучано Спаллетти.