Украинки так и не смогли выиграть на Евробаскете

Во Франции сегодня завершается первый групповой этап Чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд, в рамках которого сборная Украины проиграла третий матч подряд - команде Черногории и, заняв последнее место в группе, не смогла пробиться во второй раунд соревнований.

Как передает корреспондент УНИАН, в решающей игре за право продолжить борьбу в турнире первая четверть завершилась с преимуществом подопечных Вадима Черния - 19:16.

Вторая 10-минутка прошла с перевесом соперников. Они не только сравняли счет, но и обеспечили себе по итогам 20 минут игры минимальный перевес - 31:30.

Решающей в игре стала третья 10-минутка, которую команда Черногории выиграла с разницей "+9" - 53:43.

Итог матча - 72:60.

Лучшим игроком сборной Украины в этом матче стала Алина Ягупова, набравшая 21 очко.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины проиграла матчи группового этапа командам Турции и Словакии. Таким образом, команда проиграла все три матча на Евробаскете-2013.