Тренер «Ромы»: мои ребята заслуживали большего

Наставник "Ромы" Лучано Спаллетти после уверенной победы над киевским "Динамо" заявил, что его команда достойна первого места в группе.

“Сегодня мои ребята играли так хорошо, что заслуживали большего, чем второе место в группе. Мы заслуживали борьбы за первое место, однако "МЮ" сыграл так, как он сыграл, и мы с этим ничего поделать не можем. Я выпустил Таддеи, чтобы посмотреть, как он справится, но он быстро устал, и мне пришлось его заменить. С ним не случилось ничего серьезного. Я всегда говорил, что нужно иметь команду, в которой всегда найдется замена тем, кто выбыл из строя. "Рома" - именно такая команда. Надо только найти верный баланс. Не важно, кто именно сегодня забил первый гол - Пануччи или Вучинич. Важно, что мы сыграли хорошо и показали нужный результат. Футбол - командная игра, и индивидуальные достижения здесь не важны. Матч с "МЮ" не будет для нас легким, так как мы будем биться за свою честь и хотим достойно сыграть на глазах у своих фанов. Мы победили, потому что проявили усердие, были собранны и подошли к игре с правильным настроем”, - цитирует Спалеттиофициальный сайт УЕФА.