Футбольный клуб Фирташа «Нива» вышел в Первую лигу

Как передает корреспондент УНИАН, вчера вечером состоялся повторный переходный матч «Нивы» с аутсайдером Первой лиги ФК «Одесса».

Тернопольский клуб получил убедительную победу 4:1. Первый матч спарринга тоже выиграла «Нива» со счетом 2:0.

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Благодаря этим победам команда после трехлетнего перерыва получила право выступать в Первой лиге, вместо этого ФК «Одесса» переходит во Вторую лигу.

В своей группе ФК «Нива» получила второе место, первое завоевала черниговская «Десна», которая напрямую вышла в Первую лигу.

Справка УНИАН. В сезоне 2012-2013 года ФК «Нива» начал финансировать бизнесмен Дмитрий Фирташ.

В целом он выделил на команду 6 млн грн, после чего перед клубом было поставлено задание выхода в Первую лигу.

Зимой клуб усилился 12-ю футболистами, самым резонансным стал переход братьев Баранец, которые играли в разных клубах высшей лиги.