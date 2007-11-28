Матч «Селтик» - «Шахтер» начнется с минуты молчания

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между шотландским «Селтиком» и донецким «Шахтером» начнется с минуты молчания в память о погибших после взрыва на шахте имени Засядько в Донецкой области.

«Мы выражаем искренние соболезнования украинском народу и хотим вместе с ними почтить память погибших после этой страшной трагедии. Мы уже оповестили УЕФА, что матч с «Шахтером» начнется с минуты молчания», - заявил исполнительный директор «Селтика» Питер Лоувелл через официальный сайт клуба.

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