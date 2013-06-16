Украинские баскетболистки проиграли второй матч чемпионата Европы

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч второго тура был ключевым для обеих команд, которые накануне свои игры проиграли. Украинки были разгромлены командой Турции, а словачки в более упорной борьбе уступили сборной Черногории.

В очном матче поначалу преимущество было у подопечных Вадима Чечуро. Украинки выиграли первую четверть с преимуществом в 8 очков (28:20), быстро атаковали и уверенно действовали в защите. Впрочем, после двухминутной паузы между четвертями команды словно поменялись ролями. Преимущество перехватили соперницы, которые достаточно легко выиграли 10-минутку с разницей в 15 баллов – 24:9. Уверенно удерживали словачки преимущество и в третьем периоде, который завершили с преимуществом в 3 балла – 17:14. На последний перерыв команды уходили при счете 61:51 в пользу сборной Словакии.

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Украинки пытались выровнять игру, а самой активной в составе нашей сборной была лучший молодой игрок Европы (до 20 лет) по версии Международной федерации баскетбольных ассоциаций Алина Ягупова, набравшая 17 очков. Тем не менее, разрыв удавалось сократить не более чем до 4 очков. В итоге же проигрыш составил «-7» - 75:68 в пользу сборной Словакии.

Таким образом, у сборной Украины остались призрачные шансы на то, чтобы занять третье место в турнирной таблице и продолжить борьбу на втором этапе чемпионата. В любом случае, 17 июня в заключительном матче группового этапа украинкам необходимо обыгрывать команду Черногории с как можно большей разницей очков.