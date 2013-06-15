Футболист «Шахтера» подписал контракт с одесским «Черноморцем»
20:00, 15 июня 2013Спорт
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Сегодня состоялось подписание контракта между ФК «Черноморец» и бывшим полузащитником донецкого «Шахтера» Алексеем Гаем.
Алексей Гай будет играть в "Черноморце" / Фото : sport-xl.net
Соглашение рассчитано на два года и вступает в силу с 1-го июля. Футболист будет выступать в «Черноморце» под номером 10, сообщает официальный сайт одесского клуба.
В составе «Шахтера» Гай шесть раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Кубка страны. Обладатель Кубка УЕФА 2009 года. Заслуженный мастер спорта Украины (2009).
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