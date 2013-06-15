Футболист «Шахтера» подписал контракт с одесским «Черноморцем»

Соглашение рассчитано на два года и вступает в силу с 1-го июля. Футболист будет выступать в «Черноморце» под номером 10, сообщает официальный сайт одесского клуба.

В составе «Шахтера» Гай шесть раз становился чемпионом Украины, семь раз – обладателем Кубка страны. Обладатель Кубка УЕФА 2009 года. Заслуженный мастер спорта Украины (2009).