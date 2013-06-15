Сборная Украины по пляжному футболу проиграла Румынии в матче Евролиги

Как передает корреспондент УНИАН, на 6-й минуте игры с угловым у ворот Владимира Гладченко мяч после удара головой румынского игрока завяз в песке на линии ворот. Спустя минуту дальний удар Адриана Танасе открыл счет – 0:1.

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На первых секундах второго тайма украинцы развели мяч с центра поля и ударили в сторону ворот соперника, но мяч попал в штангу.

В заключительной третьей 12-минутке украинцы атаковали, но лидеры команды Олег Зборовский и Евгений Рябчук не сумели поразить ворота соперника. За 2,5 минуты до финальной сирены представитель румынской команды Лучиан Чирла удвоил преимущество своей команды – 0:2.

После этого украинцы сумели пробить вратаря соперника, когда Зборовский сократил разницу в счете – 1:2.

Напомним, что в первом матче турнира, состоявшемся накануне, сборная Украины разгромила команду Нидерландов со счетом 8:1. Три гола в этом матче забил Зборовский, два – Рябчук.