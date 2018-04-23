Женский Евробаскет: новое поколение сборной Украины

Для того, чтобы понять, что такое сборная Украины в масштабах мирового женского баскетбола, нужно немного углубиться в историю. Всего на каких-то 20-30 лет, когда и зарождался независимый украинский баскетбол.

Все началось с того, что в начале 80-х годов в лидеры союзного чемпионата постепенно начало выбиваться киевское "Динамо", впоследствии многолетний флагман отечественного баскетбола. В весьма посредственной на то время команде появилось поколение талантливейших баскетболисток. Уже в 1988 году команда, ставшая одной из ведущих в чемпионате СССР, выиграла второй по значимости еврокубковый турнир - Кубок Лилиан Ронкетти. Спустя три года, в 1991-м динамовская команда выиграла последний чемпионат СССР (до этого побеждала в нем только в далеком 1949-м), а спустя год - первый и последний чемпионат СНГ. Наконец, в том же 1992-м году команды стала второй в Европе, уступив лишь в финале Кубка европейских чемпионов испанской "Валенсии". Ну и как апофеоз советской истории - золото Олимпийских игр-1992 в Барселоне, которое в составе команды СНГ выиграли Марина Ткаченко и Елена Жирко.

Самое же интересное произошло позже, после 1992-го года. Когда в новой стране все началось рушиться, женское баскетбольное "Динамо", а с ней и сборная Украины продолжали стойко держаться, отстаивая лидерские позиции как внутри страны, так и на международной арене. "Динамо" пять раз подряд становилось чемпионом уже независимой Украины - с 1992 по 1996 годы. А сборная, костяк которой был составлен из бывших и тогда еще действующих игроков «Динамо», выиграла чемпионат Европы-1995, обыграв в финале команду Италии со счетом 77:66. Год спустя национальная команда Украины подтвердила статус сильнейшей на континенте уже на Играх в Атланте-96. Правда, медали тогда от наших девушек ускользнули самым обидным образом.

"Золото" досталось находившимся тогда и находящимся до сих пор вне конкуренции американкам, серебро - бразильянкам, а бронза - австралийкам, уверенно обыгравшим команду Украины в утешительном финале - 56:66. Но и четвертое место в Атланте, без россиянок и прочих, составлявших костяк золотой команды Барселоны-92, стало огромнейшим успехом.

Говоря о периоде рассцвета украинского баскетбола, нельзя не упомянуть и о личностях. Кроме баскетболисток, ведущими из которых в то время были уже упомянутые Марина Ткаченко и Елена Жирко, безусловно, стоит отметить и тренера. В 1989 году главным тренером киевского "Динамо", а впоследствии и сборной Украины стал Владимир Рыжов, с чьим именем и связаны практически все самые крупные успехи. Бывший игрок, в свое время 12 лет выступавший в составе киевского "Строителя", наибольших успехов в карьере добился как тренер женских команд - "Динамо", сборной Украины и французского «Шаль-Лез-О», с которым становился вице-чемпионом страны. Работа в женском баскетболе, наверное, и приучила тренера к максимализму. Причем, во всем и у всех. И у своих подопечных, и у тех, кто отвечает за функционирование команды, ее инфраструктуру и материальное благополучие, способность играть на высшем уровне. Ведь он отошел от активной тренерской деятельности в женском баскетболе как раз в 1997 году, когда и начался развал.

Успех в Атланте стал последним успехом в истории женского украинского баскетбола на данный момент. Развал произошел сразу после Игр. Клубный лидер отечественного женского баскетбола - "Динамо" - стало резко катиться вниз не только на международной, но и на внутренней арене. Выбившийся в лидеры в Украине запорожский клуб "Козачка-ЗАлК", далее полуфинала в еврокубках не проходил, а киевский ТИМ-СКУФ, пришедший, в свою очередь, на смену "Козачке" в роли ведущего клуба Украины, также не смог добиться каких-либо определенных успехов на международной арене. Сборная же, выступавшая на Евробаскете-1997, была бледной тенью самой себя образца двухгодичной давности, променяв титул сильнейшей в Европе на скромное 10-е место. Примечательно, что в 1999-м году команда вообще не попала на чемпионат Европы, не сумев преодолеть отборочный турнир, а в дальнейшем, если и попадала, то постоянно была вне десятки сильнейших. Собственно говоря, попасть на континентальный чемпионат в ХХІ веке команде удавалось лишь трижды - в 2001-м (11-е место), в 2003-м (11) и в 2009-м (13). И вот, теперь 2013-й.

Кстати, украинкам ни разу в истории так и не довелось попасть на второй по значимости турнир – чемпионат мира – проходящий, как и Игры, раз в четыре года. Даже в годы своего расцвета. В 1993-м команда не была допущена на Евробаскет, который и был квалификационным соревнованием к мировому первенству 1994 года. Украина к тому времени еще не успела состояться как баскетбольная держава в глазах Европейского отделения Международной федерации баскетбола FIBA-Europe (правопреемницей СССР была Россия). А в 1997-м, на отборочном турнире к чемпионату мира-98 команда уже была не в состоянии бороться за путевку на Мундиаль. Десятое место - совсем не тот уровень, который позволяет претендовать "на мир".

Со времен Евробаскета-97 прошло 16 лет, но возрождать женский баскетбол в Украине по-прежнему некому. Отдельные меценаты содержат клубы, которые решают локальные задачи во внутреннем первенстве, но на большее пока никто даже и не думает претендовать.

В последние годы лидерство во внутреннем первенстве вернулось к "Динамо", ставшему чемпионом Украины в 2012 и 2013 годах. В этом году киевский клуб, который тренирует сын Владимиры Рыжова - Владимир Рыжов-младший, обыграло в финальной серии кировоградский «Елизавет-Баскет» (в решающем матче - 73:60). Вот только назвать чемпионат Украины полноценным соревнованием язык не поворачивается даже у специалистов. На старт вышли всего шесть клубов, да и те, время от времени лихорадило так, что и врагу не пожелаешь. Так, некогда амбициозный БК "Франковск" из Ивано-Франковска в этом сезоне одержал лишь 2 победы в 30 матчах. Причина - банальна, отсутствие должного для серьезного коллектива финансирования и, как следствие потеря тренера Юрия Процюка, променявшего Ивано-Франковск на куда более перспективный в настоящий момент Кировоград. И тренера понять можно: всегда хочется к чему-то стремиться. Не порадовал в этом сезоне и БК «Регина-Баскет-Бар», ставший годом ранее серебряным призером чемпионата страны. Клуб из городка Бар (Винницкой области) в этом году пережил большое потрясение. В январе было официально объявлено о роспуске команды из-за финансовых проблем. Правда, спустя неделю клуб продолжил свое существование. По кулуарной информации, руку помощи протянул президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков, нашедший средства для существования команды. А вот на зарплату игрокам денег так и не нашлось. Зарплату баскетболистки не видели с января. Соответственно, упала и мотивация. Команда в этом сезоне осталась за чертой призеров, уступив в полуфинале "Динамо", а в серии за бронзовые медали - "ТИМ-СКУФ".

Впрочем, все это разборки местного значения. Настоящих же боев, где можно было бы хоть приблизительно понять уровень современного женского клубного баскетбола в Украине, просто нет. В последний раз на евроарене наши команды были представлены в сезоне-2009/10. После этого туда никто не стремится в принципе. "ТИМ-СКУФ" предпочитает мучиться в мало кому интересной Балтийской лиге, не признанной FIBA-Europe и не считающейся официальным еврокубковым турниром. А «Динамо» и «Регина-Баскет» дальше Украины никуда ездить не собирались и не собираются, дабы лишний раз не тратить и без того скудные средства. Вроде бы, хотят покорить Европу в Кировограде. Однако после неудачи в финальной серии против "Динамо" на данный момент неизвестно, каким будет финансирование клуба, не говоря уже о составе и тренере. Пока вопросов, больше чем ответов. Официально же об этом станет известно не раньше июля, когда в Мюнхене пройдет жеребьевка евротурниров и будет объявлен состав участников соревнований.

Пока же сильнейшим игрокам страны приходится проявлять себя на международной арене, исключительно, в играх за сборную. В отборе на Евробаскет-2013 наша команда играла в Группе А, где ее соперниками были сборные Израиля, Белоруссии, Венгрии и Португалии. Уже изначально группа казалась вполне проходимой, а основным оппонентом считалась команда Белоруссии. В итоге, так и вышло. Но сказать, что команда легко реализовала свое теоретическое превосходство нельзя.

Кроме двух прогнозируемых проигрышей Белоруссии последовал еще один - явно незапланированный - Израилю. Поражение в Ришон-Ле-Ционе с разницей в 15 баллов вполне могло оставить команду в который раз за чертой участников чемпионата Европы. Тем более, что домашний матч в Южном оказался выигранным с разницей всего в 3 очка. Но, видимо, израильтянки сами оказались психологически не готовы к борьбе за попадание на Евро, в свою очередь, незапланированно уступив в Венгрии и завершив турнир с разницей побед и поражений 4 - 4. А вот украинки, как и венгерки, добились соотношения в таблице - 5 к 3. Чего нашим девушкам, благодаря двум уверенным победам в личных встречах над венгерками, вполне хватило для второго места в группе (первое у Белоруссии).

Впрочем, этот успех – не предел для команды. По мнению специалистов, им вполне по силам пройти во вторую стадию финального турнира Евробаскета. По регламенту соревнований, на первом этапе 16 команд будут разбиты на четыре группы, где проведут круговой турнир – по три игры каждая. А во второй групповой этап входит по три команды из четырех. Там они объединятся в две шестерки, по четыре лучших из которых выйдут в плей-офф – четвертьфинал. И далее уже восемь сильнейших по олимпийской системе с выбыванием определят самых-самых.

Так вот, по мнению специалистов, нашей команде вполне по силам занять место выше последнего на первом групповом этапе. Вместе с тем, мечтать о выходе в четвертьфинал все же не приходится. И для сдержанного оптимизма есть все предпосылки. Так, в сборной Украины образца Евробаскета-2013 собраны практически все сильнейшие игроки страны на данный момент. Конечно, звездами мирового уровня их назвать сложно, но, как минимум, одна из них может претендовать на особый статус в любой компании. Тем более, на фоне своих подруг по национальной команде. Алина Ягупова - сильнейшая баскетболистка страны, которую в феврале FIBA-Europe признала лучшим молодым игроком года (до 20 лет), а после финальной серии чемпионата страны Федерация баскетбола Украины – лучшим игроком сезона.

Правда, в Украине в последнее время ей не везет с титулами высшей пробы. В минувшем сезоне она стала второй в составе «Регины-Баскет», а в этом уже в «Елизавет-Баскет». То, что Ягупова уже переросла уровень украинского первенства ни для кого не секрет. Только вот сможет ли она попробовать свои силы в более сильном чемпионате, сказать сложно. У Алины еще действует контракт с днепропетровским «Днепром», а в других клубах она играет в аренде. Хотя, после финальной серии сезона 2012/13 баскетболистка не скрывала, что есть вариант переезда этим летом за океан, в женскую НБА. Да и турецкий «Галатасарай» в будущем сезоне в ее услугах так же вроде бы заинтересован. И Евробаскет – реальный шанс лишний раз «засветиться», напомнив о себе остальному миру.

Также выделяется в составе команды Александра Курасова, более известная под своей девичьей фамилией Горбунова. Она уже сумела зарекомендовать себя с лучшей стороны в Европе, поколесив по многим клубам-грандам. На ее счету выступления в таких командах, как венгерский «Шопрон», российский ЦСКА, испанские «Авенида» и «Ривас Экополис», который она представляет сейчас.

Наконец, не стоит сбрасывать со счетов и ветерана Елену Жержерунову - одну из сильнейших баскетболисток Украины последнего десятилетия. В сезоне 2012/13 она была игроком «Елизавет-Баскет» и признана лучшей центровой чемпионата по версии Федерации баскетбола Украины.

Примечателен тот фактор, что в сборной Украины не нашлось место ни одной представительнице чемпиона страны – киевского «Динамо». Конечно, в этом можно усмотреть подвох со стороны главного тренера национальной команды Вадима Чечуро. Но, с другой стороны, ярких звезд с украинскими паспортами в составе команды действительно нет. Остальные же, вполне возможно, не вписываются в тактические схемы тренера. Он попросту не видит этих игроков в своей команде.

На первом этапе соперницами украинок станут команды Турции, Черногории и Словакии. Исходя из рейтинга FIBA-Europe, в котором наша команда находится на 61-м месте, самый сложный соперник – первый – сборная Турции, матч с которой состоится уже в субботу, 15 июня. Турчанки занимают 13-е место в табели о рангах. Также выше нас находится и команда Словакии (на 37-м месте) и Черногория, расположившаяся на 41- м месте.

Впрочем, разница в классе игры с черногорками и словачками не настолько уж критичная, чтобы не попытаться выиграть хотя бы один матч. В идеале – конечно же, два.

По регламенту соревнований, первый этап займет всего три дня. И уже в воскресенье вечером, 17 июня, мы получим ответ на главный вопрос: не зря ли женская сборная Украины поехала на Евробаскет? Сам факт выхода во второй раунд соревнований уже станет большим успехом для подопечных Вадима Чечуро. Особенно, в свете состояния дел в современном клубном украинском баскетболе. Поэтому остается набраться терпения и ждать.

И, наверное, пожелать команде удачи…

Кирилл Стадниченко