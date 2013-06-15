Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады
08:22, 15 июня 2013Спорт
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Украина в ноябре 2013 года намерена подать заявку на право проведения зимней Олимпиады 2022 года.
Украина подаст заявку на проведение зимней Олимпиады
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на форуме «Украина и партнеры» вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.
«В этом году в ноябре мы должны подать заявку. Мы готовим уже все необходимые заявочные файлы», - сказал Вилкул.
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Он отметил, что на основе заявок стран, претендующих на проведение зимней Олимпиады 2022 года, летом 2014 года будет составлен шорт-лист претендентов, а летом 2015 года будет объявлен результат конкурса.
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