Тарас Михалик ушел из киевского Динамо

Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

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29-летний игрок выступал за киевское "Динамо" с 2006 года. За это время Михалик по два раза выиграл чемпионат Украины (2007, 2009), национальный кубок (2006, 2007) и Суперкубок страны (2006, 2007). За это время он принял участие в 189 играх, забив 14 мячей.