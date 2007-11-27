Завершился первый тайм в матчах 5-го тура Лиги Чемпионов

В Киеве забито уже три гола :(

В сегодняшних матчах Лиги чемпионов УЕФА сыграно по 45 минут В сегодняшних матчах Лиги чемпионов УЕФА сыграно по 45 минут Группа E. Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Какау 45+2 - Адам 27), Лион - Барселона 1:1 (Жуниньо 7 - Иниеста 3) Группа F. Динамо - Рома 0:3 (Вучинич 4, 36, Жюли 32), МЮ - Спортинг 0:1 (Абел 21) Группа G. ЦСКА - ПСВ 0:1 (Фарфан 39, матч завершился), Интер - Фенербахче 0:0 Группа H. Севилья - Арсенал 2:1 (Сейду Кейта 24, Луис Фабиано 34 - Эдуардо 11), Стяуа - Славия 1:0 (Бадя 12)

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