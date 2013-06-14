Три украинские легкоатлетки стали призерами этапа «Бриллиантовой лиги» в Осло

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, чемпионка Европы в помещении в беге на 800 метров Наталия Лупу начала «бриллиантовый» сезон в Осло и сразу едва не победила. За 200 метров до финиша украинка вышла вперед, опередив фавориток из Кении и Эфиопии. Однако из-за спин соперниц выскочила россиянка Екатерина Поистогова и на последних метрах вырвала победу в Лупу (1.59,39 минв). У Лупу – лучший личный результат сезона (1.59,59 мин). Третьей была Джанет Джепкосгей из Кении (2.00,09 мин).

В призовой троице завершила соревнование в Осло и украинка Саладуха. В секторе для тройного прыжка она в лучшей из попыток приземлилась на отметке 14,56 м и стала второй. Хотя, как созналась после выступления, рассчитывала на результат на уровне 14,80-14,90 м. Третью победу подряд завоевывает Катерине Ибаргуен из Колумбии (14,81 м). У еще одной украинки Анны Князевой 13,66 м и девятая ступенька.

Для Марии Ремень и Олеси Повх, которые выступают на спринтерской дистанции 100 метров, этап «Бриллиантовой лиги» в Осло стал первым в нынешнем сезоне. Ремень, незначительно проиграв соперницам на старте, в который раз продемонстрировала свои бойцовские качества и сумела финишировать третьей – 11,07. При этом почти догнала победительницу, болгарку Ивет Лалову (11,04 с). Второй стала Мюриэль Ауре из Кот д’Ивуара (11,05 с). Близка к призовой тройке была и Повх – она пятая (11,15 с).