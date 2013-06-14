Киевский футбольный клуб недоначислил налогов
07:09, 14 июня 2013Спорт
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Главное управление Министерства доходов и сборов Киева провело проверку одного из футбольных клубов столицы.
В результате выявлены нарушения при начислении налога на доходы физических лиц на общую сумму 2,3 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства, не уточняя название клуба.
Кроме того, в рамках проверки обнаружена задолженность по заработной плате в размере 22 млн грн.
«По результатам проверки специалисты Миндоходов доначислили футбольному клубу 2,976 млн грн налогов и штрафных санкций. Все средства перечислены в бюджет», - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, в целом по стране в сводный бюджет Украины в январе-марте 2013 года поступило 16 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 1 млрд грн (7%) больше показателя 2012 года.
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