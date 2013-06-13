Теннисист Долгополов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне

Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов, лучший теннисист Украины (24-й в мировом рейтинге) Долгополов играл с значительно уступающим ему в рейтинге немцем. Тем не менее, соперник смог навязать киевлянину равную борьбу. В первой партии равенство продлилось до счета 6:6, а во втором – до 5:5. В концовках же оба раза сильнее был Беккер.

Турнир в Лондоне проходит на травяном покрытии. Он является подготовительным к самому престижному в мире ежегодному Уимблдонскому теннисному чемпионату, игры которого также проходят на травяных кортах.