Теннисист Долгополов не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Лондоне
20:44, 13 июня 2013Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов не сумел пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Лондоне, уступив в напряженном двухсетовом матче Бенджамину Беккеру из Германии – 6:7, 5:7
Александр Долгополов проиграл немцу
Как сообщает официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов, лучший теннисист Украины (24-й в мировом рейтинге) Долгополов играл с значительно уступающим ему в рейтинге немцем. Тем не менее, соперник смог навязать киевлянину равную борьбу. В первой партии равенство продлилось до счета 6:6, а во втором – до 5:5. В концовках же оба раза сильнее был Беккер.
Турнир в Лондоне проходит на травяном покрытии. Он является подготовительным к самому престижному в мире ежегодному Уимблдонскому теннисному чемпионату, игры которого также проходят на травяных кортах.
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