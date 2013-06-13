СМИ: Буковина согласилась играть в Премьер-лиге

Как сообщает портал Sport.ua, пресс-атташе клуба Алексей Мамчук заявил, что клуб отправил официальные письма в адрес ФФУ и ПФЛ, в которых говорится о желании «Буковины» занять одно из вакантных мест в украинской Премьер-лиге.

«Буковина» готова играть в УПЛ только в том случае, если клубу дадут время привести свою инфраструктуру в соответствии с регламентом УПЛ. Это относится и к стадиону, и к базе клуба, и к тренировочным полям. До начала сезона «Буковина» все подготовить физически не успеет, а потому черновецкий клуб попросил футбольное руководство Украины об отсрочке, говорится в сообщении.

14 июня в Киеве состоится заседание комитета аттестации футбольных клубов ФФУ, на котором будет принято решение относительно заявления «Буковины».

Как сообщал УНИАН, после сезона 2012/2013 алчевская «Сталь», занявшая второе место в турнире команд Первой лиги, отказалась повышаться в классе. Также не согласилась на выход в УПЛ и «Александрия». Готовой играть на высшем украинском уровне оказалась «Буковина», по итогам прошедшего сезона занявшая четвертое место в первой лиге.